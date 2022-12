Basile: “In quarant’anni la Juventus ha usato ogni scorciatoia per arrivare all’obiettivo. Ma in Italia i bianconeri non sono l’anomalia”

Su Facebook il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile ha detto la sua sul caso Juventus: “Evasione fiscale, corruzione degli arbitri, doping, ogni scorciatoia pur di arrivare all’obiettivo. Mancano solo le porte più piccole e i palloni sgonfi, poi le hanno fatto tutte in quarant’anni. Ma quando vedo quelli che sbeffeggiano la Juve, penso che la Juve riassuma il nostro modo di essere italiani. E se la nostra squadra, qualunque sia, venisse accusata delle stesse cose, probabilmente la giustificheremmo, come fanno in gran parte i tifosi bianconeri. La Juve non è l’anomalia. È la squadra più italiana di tutte”.