Basile: “In tre mercati si è speso tanto ma senza progetto tecnico. A gennaio voglio un centravanti… e più umiltà”

Il commento da parte del giornalista Massimo Basile su Twitter, relativa alla complicata situazione della Fiorentina e ad una gestione non ottimale del mercato: “Ragazzi, in tre sessioni spesi molti soldi senza progetto tecnico. A gennaio voglio solo un centravanti, il resto teniamolo per l’estate, sperando ci sia una società più strutturata, con persone esperte e carismatiche. E più umiltà da parte di tutti, grazie”.

