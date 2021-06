Basile: “Italiano è un ottimo allenatore, ma una parte dei tifosi viola si chiede se sia eticamente giusto…”

Il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile attraverso il proprio profilo Twitter ha trattato così il tema allenatore: “Italiano ottimo allenatore, ma una parte dei tifosi viola si chiede se sia eticamente giusto andare a trattare uno che ha appena rinnovato con lo Spezia. E se lo sia Italiano a dire sì. Da altre parti i tifosi non si farebbero problemi. La Fiorenza che amo non è ancora sparita”.