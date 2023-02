Basile: “Jovic mi piace anche se tocca due palloni a partita, ha classe. Sembra distante, ma i compagni lo abbracciano perchè gli riconoscono impegno”

Il giornalista e tifoso viola Massimo Basile, si esprime su un singolo della Fiorentina, Luka Jovic, esprimendo il proprio apprezzamento per l’attaccante serbo arrivato in viola dal Real Madrid.

Queste le parole di Basile: ” Lo confesso: mi piace anche se tocca due palloni a partita. Mi piace quando si mette le mani in testa per un gol sbagliato da un compagno. Sembra distante, o forse soffre il fatto di non spaccare le partite come faceva un tempo. È un lusso perché serve essere tutti al massimo, ma se i compagni lo abbracciano vuol dire che gli riconoscono un impegno, anche durante la settimana, che noi non cogliamo. È tra quelli che mi fanno sempre intravedere una possibilità, un lampo di classe. Per questo, da vecchio tifoso mendicante di bellezza e forgiato dal masochismo viola, a me Luka Jovic piace”.