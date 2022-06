Basile: “La cessione della Fiorentina non mi risulta. Mercato? Mi fido dei giocatori scelti da Italiano”

Su Facebook il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile ha commentato la notizia della cessione della Fiorentina, uscita ieri e subito smentita da Joe Barone: “La cessione del club non mi risulta, ma vedere complotti dietro ogni notizia mi ricorda quando Berlusconi riceveva un avviso di garanzia e dicevano: giustizia a orologeria. Ma un uomo pubblico ha sempre una scadenza, l’avviso di garanzia cadrà sempre in mezzo o in coincidenza di qualcosa”.

E poi ha aggiunto: “Se questa storia l’avessero tirata fuori dieci giorni fa, avreste detto: perché ora che c’è incertezza sul tecnico? Se l’avessero tirata fuori oggi: eh, ma perché il giorno dopo l’annuncio del rinnovo? E tra sette giorni, ma perché proprio alla vigilia dell’apertura del mercato? E a settembre, perché proprio alla vigilia della rificolona? Limitiamoci alle scie chimiche”.

E infine un pensiero sul mercato e su Italiano: “Quando un anno fa arrivò Gattuso, pensai: mi fido dei giocatori che vorrà. Ora lo dico di Italiano. Dopo aver visto il suo lavoro a Firenze, mi fiderò delle sue scelte”.