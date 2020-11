Basile: “La conferma di Iachini è stato un errore di inesperienza e ha raffreddato l’entusiasmo. Neanche i numeri lo aiutano…”

Il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile su Twitter ha parlato della questione tecnica in casa Fiorentina: “La conferma di Iachini si è rivelata per quello che era: un errore di inesperienza. Ha raffreddato un irripetibile entusiasmo e danneggiato lo stesso tecnico. Fosse andato via con la salvezza, avrebbe trovato ottime offerte, in futuro dubito. Con Montella dopo 6 giornate avevamo 8 punti. Ora siamo a 7. Se il calcio di Iachini va giudicato solo dalle statistiche, beh, neanche i numeri lo aiutano”.

