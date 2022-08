Basile: “La Fiorentina arriverà ai nastri di partenza senza mai aver provato un undici vero. E se il Twente valuterà i viola dopo la partita di ieri sera…”

Il giornalista e corrispondente da New York Massimo Basile ha espresso, tramite i suoi suoi profili social, un commento personale sulla Fiorentina dopo l’amichevole persa contro il Siviglia per 3-1: “La Fiorentina arriverà al via senza mai aver provato un undici vero. Il nervosismo può diventare forza quando conterà vincere. Se è ansia, no. Diciamo che se il Twente valuterà i viola da questa partita, un po’ si rasserenerà. Meglio per noi”.

Di seguito il suo post originale: