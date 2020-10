Basile: “La Fiorentina è migliore dello scorso anno ma puntualmente regala tre calciatori. Tre giovani attaccanti diventati invisibili per l’assenza di gioco…”

Il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile su Twitter ha parlato dell’attualità viola: “La Fiorentina a me sembra una squadra migliore della scorsa stagione ma che finisce per regalare, puntualmente, tre giocatori, tra fuori ruolo e assenza di coralità nel ripartire. Comunque vada, la Viola non lotterà per la salvezza. Abbiamo tre giovani attaccanti di talento diventati invisibili anche per assenza di gioco corale”.

