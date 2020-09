Basile: “La Fiorentina è soddisfatta del proprio centrocampo. Iachini l’ha voluto muscolare e vedrebbe bene Amrabat con…”

Il giornalista Massimo Basile è intervenuto a Radio Bruno parlando del “siamo a posto così” di Rocco: “Nemmeno dei tempi d’oro parlò di comprare questo o quell’altro. Sono soddisfatti dal centrocampo fatto. La Fiorentina ritiene al completo il reparto, qualche innesto però me lo aspetto in attacco uno da quindici gol servirebbe”.

E ancora: “Torreira non viene a Firenze per una questione economica. Iachini ha optato per un centrocampo muscolare. Vedrebbe bene Pulgar accanto a Amrabat. A me piacerebbe vedere un nuovo Pizarro”

E su Commisso: “Credo che non sia mai successo che Commisso lasciasse la sua azienda per così tanto tempo