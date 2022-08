Basile: “La Fiorentina esce rafforzata dalla partita col Twente. Ora però servirebbe un ex attaccante nello staff di Italiano”

Su Facebook il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile ha detto la sua sulla partita della Fiorentina contro il Twente: “Abbiamo bucato loro le gomme. Ma più che un giocatore offensivo serve un ex attaccante nello staff che aiuti i nostri a correggere la mira in allenamento, uno che trasmetta la fame del gol. Poteva finire 3-0 per noi, altro che inferno. La squadra, dal punto di vista morale e della personalità, ne esce rafforzata”.