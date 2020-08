Basile: “La Fiorentina prenderà due o tre giocatori di livello, ma li annuncerà dopo le cessioni. Chiesa? Nessuno porta i soldi”

Il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile ha parlato a Radio Bruno Toscana: “La Fiorentina ha intenzione di fare un mercato intelligente. Ciò significa che verranno fatti sicuramente due investimenti, uno per l’attaccante e l’altro per il centrocampista. Poi, in caso di cessione di Milenkovic, si cercherà anche un difensore. Ma in ogni caso si andrà su nomi importanti, di alto livello. Chiesa? Le squadre interessate ci sono, quello che manca sono i soldi. La Fiorentina non deve commettere l’errore di aspettare le cessioni prima di comprare, e secondo me non lo farà. Credo che verranno presi dei giocatori a prescindere, ma magari verranno annunciati solo dopo alcune uscite. In generale vedo un atteggiamento di grande prudenza, forse perché c’è il timore che facendo i nomi poi le valutazioni aumentino. Thiago Silva? Pradè l’ha veramente sondato, ma non ora bensì mesi fa. L’arrivo in finale di Champions ha cambiato radicalmente le cose. Mandzukic? Il suo nome, così come quello di Thiago Silva, svela la tattica della Fiorentina: costruire la squadra piano piano inserendo giovani per il futuro ed esperti per il presente”.

