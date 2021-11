Basile: “La Fiorentina sembra una squadra che vive alla giornata, senza l’urgenza di un grande obiettivo da raggiungere. Per vincere a Empoli questi giocatori bastavano”

Su Facebook il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile è tornato sulla partita persa dalla Fiorentina contro l’Empoli: “La Fiorentina sembra una squadra che vive alla giornata, senza l’urgenza di un grande obiettivo da raggiungere. Per vincere a Empoli questi giocatori bastavano, la qualità e il mercato non c’entrano. Il punto è che avrei voluto vedere in campo gente che voleva i tre punti come fossero stati ossigeno. Se non senti l’urgenza, non puoi state a livelli alti”.

E poi ha aggiunto: “Sulla buona partita di Callejon, uno che non si risparmia mai, butto lì una deduzione tattica: non avendo una rosa di qualità per coprire tutta la larghezza del campo, Andreazzoli ha deciso quale fascia battezzare. E ha scelto di chiudere la sinistra di Saponara (temuto dopo la prova con il Milan), Biraghi e Gonzalez, lasciando più spazio sull’altro lato, e concentrandosi su Odriozola. Le squadre piccole lo fanno. In conclusione: con due esterni offensivi forti, e un centravanti come Vlahovic, ci divertiremmo più di quanto immaginiamo. Gli avversari si abbasserebbero su entrambi i lati, e ne guadagnerebbero gli inserimenti dei centrocampisti. Le idee chiare di gioco ci sono. Rispetto al passato, non è poco”.