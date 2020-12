Basile: “La Juventus ha fatto sceneggiate e nel dubbio l’arbitro ha aiutato i più deboli. Se fosse sempre così avremmo un campionato migliore”

Post al veleno quello del giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile sul proprio profilo Twitter, in riferimento ai tanto discussi episodi arbitrali di Juventus–Fiorentina: “In nessuno sport, fuori dall’Italia, una squadra di campioni ricorre a sceneggiate in modo così sistematico e umiliante. Nel dubbio, l’arbitro ha aiutato i più deboli. Se questo principio venisse applicato sempre e con tutti, avremmo un bel campionato e un Paese più sano”.

