Basile: “La proprietà cacci dallo stadio chi rovina l’immagine dei tifosi viola. Per risolvere il problema del gol servirebbe Batistuta al campo d’allenamento”

Su Facebook il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile ha detto la sua sule offese a Spalletti durante Fiorentina–Napoli: “La proprietà americana faccia l’americana e cacci chi rovina l’immagine dei tifosi viola, del club e della città, senza passare dall’italianissimo “e ma allora gli altri?”. In qualsiasi arena americana quei tifosi erano già stati cacciati. Perché danneggiano tutti, non solo loro stessi”.

E poi, sulla difficoltà della Fiorentina a segnare, ha aggiunto: “Mi piacerebbe che al campo d’allenamento i nostri trovassero un signore in tuta di nome Gabriel Batistuta, che dicesse loro: vi spiego come passare dalla possibilità di segnare all’urgenza di segnare. E giù ore di tecnica e training psicologico. Diciamo per un mese. Perché diventare micidiali in zona gol, a questo punto, ci farebbe sognare in grande”.