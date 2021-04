Basile: “La tensione tra Commisso e Firenze è figlia dell’incomprensione di caratteri profondamente diversi. Come successe a Roma con Pallotta”

Il giornalista Massimo Basile su Twitter ha detto la sua sul rapporto tra Commisso e la città di Firenze dopo il ritorno del presidente viola nel capoluogo toscano. Questo quanto si legge nel suo tweet: “La perenne tensione tra proprietà e Firenze è stata esacerbata dall’assenza di un filtro culturale che facesse capire al presidente il carattere dei fiorentini e ai fiorentini il modo di essere degli italoamericani. Un po’ è ciò che è mancato tra Pallotta e i romani. L’amore e la classe di una persona come Antognoni non bastano. Ci vorrebbe un italoamericano di origine fiorentina, uno in grado di spiegare i due mondi. Ma anche chi sta a Firenze ed è fiorentino potrebbe farlo con il presidente”.

La perenne tensione tra proprietà e Firenze è stata esacerbata dall’assenza di un filtro culturale che facesse capire al presidente il carattere dei fiorentini e ai fiorentini il modo di essere degli italoamericani. Un po’ è ciò che è mancato tra Pallotta e i romani. — Massimo Basile (@424BasilStreet) April 11, 2021