Basile: “L’analisi di Prandelli è un cambio di passo necessario. Le riserve viola costano quanto il centrocampo del Siviglia; la Fiorentina non ha più una figura come Macia…”

Il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile tramite Twitter ha analizzato così il momento viola: “Non amo i ritorni, neanche nei ristoranti che mi hanno conquistato in un’altra vita, ma l’analisi di Prandelli sulla squadra è un cambio di passo necessario rispetto a quella di Iachini che vedeva ampi margini di crescita e alibi. Non c’è un gruppo, solo singoli. Il secondo passo è capire come si è arrivati a questo punto. La proprietà ha speso tanto, ha aumentato il monte ingaggi in un periodo di paralisi globale. Abbiamo riserve che costano quanto il centrocampo del Siviglia. Tutti i club di livello hanno dirigenti di alto profilo, figure forti, esperte, con una rete internazionale di rapporti, una rete di scouting. L’ultimo che abbiamo apprezzato a Firenze in modo unanime è stato Eduardo Macia. Ci sono all’interno del club? Chiedo senza polemica”.

