Basile: “L’Atalanta ha risolto una crisi interna senza attacchi ai media né striscioni. Quando si dice la forza di un club”

Il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile ha parlato sul proprio profilo Twitter dell’Atalanta, facendo un evidente confronto tra la gestione societaria dei nerazzurri e quella della Fiorentina: “Quando si dice la forza di un club. L’Atalanta è reduce da uno scontro interno che poteva avere effetti devastanti. Reazioni? Zero attacchi ai media brutti e cattivi, zero striscioni. Sono ripartiti. E’ la cosa che più mi colpisce dei bergamaschi”.

Il riferimento è alla lite che ha coinvolto Gasperini, Ilicic e Gomez, con quest’ultimo messo ai margini del progetto e pronto a lasciare il club a gennaio. Una situazione che la società ha gestito con discrezione, senza danneggiare i risultati sul campo. Un messaggio, quello di Basile, rivolto anche a Rocco Commisso e alla tifoseria della Fiorentina come si evince dai termini “attacchi ai media” e “striscioni”.