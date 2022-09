Basile: “L’euforia sulla sconfitta della Roma per addolcire quella della Fiorentina mi mette una tristezza pazzesca. C’è una mediocrità spaventosa”

Un commento en passant da parte del giornalista Massimo Basile, in relazione ad un trend che ha visto alcuni tifosi viola gioire per la battuta d’arresto della Roma a Udine, quasi a riabilitazione di quella della Fiorentina di qualche giorno fa: “I commenti euforici sulla sconfitta della Roma per addolcire la nostra a Udine mi mettono una tristezza pazzesca: siete diventati di una mediocrità spaventosa, di una superficialità annichilente. Con questo ragionamento ogni sconfitta avrà sempre un lato consolatorio, basterà aspettare tre giorni, una settimana, un mese. Intanto siamo decimi. Non pensiamo più a migliorarci ma a sentirci meno brutti”.