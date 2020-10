Basile: “Metà spogliatoio è contro Iachini fin dalla sua riconferma. Commisso dia un segnale forte prendendo un big”

Il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile ha speso parole pesanti sulla situazione in casa Fiorentina: “Tre allenatori a libro paga sono pesanti, ma una rosa che si svaluta è peggio. C’è un malessere di metà spogliatoio cominciato con la conferma del tecnico. Commisso ha l’occasione storica per sparigliare le carte, prendendo un big, e dando un segnale chiaro sulle sue ambizioni”.

