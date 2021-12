Basile: “Mi aspetterei una precisazione dalla Fiorentina dopo quanto detto da Gattuso. Se la squadra avesse fatto male, in tanti avrebbero dato un peso diverso alle sue parole”

Il giornalista Massimo Basile ha detto la sua sul mancato arrivo di Rino Gattuso alla Fiorentina, dopo quanto apparso nel servizio di Report.

Questo il suo pensiero, espresso sul proprio profilo Facebook: “Nei giorni della rottura con Gattuso il club mise in giro – e i media rilanciarono senza sentire l’altra parte – la storia dei quattro acquisti di giocatori di Mendes e dei 40 milioni di commissioni. La notizia provocò una legittima indignazione.

Poi emerse una clausola di riservatezza poco comprensibile, visto che risultava solo una parte in difetto, quella del tecnico. Di recente la proprietà ha denunciato l’avidità di Mendes, dicendo che pretendeva commissioni da entrambi i club e dal giocatore, il che spiega che quei soldi – se fossero stati davvero 40 – non erano quelli chiesti al club, ma il totale. Comunque tanti, ma la storia avrebbe avuto un altro impatto. Ora Gattuso ha dichiarato pubblicamente che i giocatori non erano quattro ma due. Mi aspetterei una precisazione dal club.

Alla fine questa storia è finita ed è stato meglio così. A Firenze è arrivato un allenatore che voleva venire davvero e non con il mal di pancia, è arrivata la persona giusta per avviare un cammino di crescita più sano. Io stesso dissi che non avrei contestato Italiano anche se avesse perso le prime cinque.

Ma se la squadra avesse fatto male, molti ora avrebbero dato un peso diverso alle parole di Gattuso. Con la Viola che fa sognare, di sapere come sono andati i fatti non frega niente a nessuno. Ma i fatti restano i fatti e sono il cuore della stampa e della democrazia. Ed è questo che deve differenziare il giornalista dal tifoso. Il primo deve sempre cercare i fatti, e verificarli, piacciano o no al tifoso. Piacciano o no al club. Piacciano o no al giornalista.

Le due reporter serbe, molto coraggiose, raccontano da anni storie sul Partizan. I tifosi, ovviamente, le odiano. Cercare i fatti, di questi tempi, è impopolare ovunque – basti vedere la reazione dei tifosi juventini all’inchiesta sulle plusvalenze – ma è anche il motivo per cui qualcuno ha scelto questa bellissima professione. Altrimenti avrebbe fatto l’addetto stampa. O solo il tifoso”.