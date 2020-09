Basile: “Mi aspetto rinforzi, magari le parole di Commisso sono dichiarazioni di prassi. Vendere Milenkovic non avrebbe senso”

Il giornalista Massimo Basile tramite Twitter ha parlato così del mercato viola: “Siamo migliorati rispetto all’anno scorso, ma mi aspetto rinforzi. Dichiarazioni di Commisso su mercato chiuso? Magari sono dichiarazioni di prassi. Vediamo. Se confermato, Kumbulla alla Roma è un gran colpo. Giovane in grado di non farmi rimpiangere troppo Milenkovic. Ma visto che la difesa viola ha fatto bene e lui è un pilastro, venderlo non avrebbe senso, se non è lui a voler partire”.

