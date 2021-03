Basile: “Molti giornalisti tendono a valutare Prandelli come persona e non come allenatore”

Su Twitter il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile ha detto la sua sul tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli: “Non so quanto Prandelli apprezzi che a Firenze molti giornalisti antepongano lo spessore umano al ruolo di allenatore. Il dire “poveretto ma è tanto una brava persona” a me non piacerebbe. Ma, stando lontano dai condizionamenti di Firenze, per me è forse più facile pensarlo”.

E poi, tornando sulla partita di ieri, ha aggiunto: “Diciamo che la Fiorentina ha provato a fare una gara tutta pressing come fece lo Spezia con il Milan, ma non ha avuto la stessa consistenza. E senza aver giocato giovedì. Certo se adesso i nostri riferimenti tecnici sono lo Spezia…”