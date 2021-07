Basile: “Molti tifosi viola domenica tiferanno Inghilterra. Ci dividiamo sempre, ma l’importante sarà sostenere tutti la Fiorentina da agosto”

Domenica Italia e Inghilterra si sfideranno nella finalissima di Euro 2020. Un rapporto controverso quello tra i tifosi della Fiorentina e la Nazionale, sul quale si è espresso su Facebook il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile: “L’Italia sfiderà quella che, sui social, dopo il rigore generoso contro la Danimarca è stata definita la “Juve degli Europei”. E molti tifosi viola, in polemica con gli episodi del passato (che quelli della mia generazione hanno vissuto in prima persona), tiferanno proprio per la Juve degli Europei”.

E poi ha aggiunto: “Ci dividiamo su tutto, come è nostra natura, ognuno libero di tifare per chi gli pare. Questa divisione conferma che il calcio è molto più di uno sport e noi tifosi siamo fortunati a essere stati toccati da questo incantesimo, che altri non possono capire. Io, da immigrato italiano negli States, tiferò Italia. Poi, però, l’importante sarà tifare tutti Fiorentina da agosto”.