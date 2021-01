Basile: “Non puoi dire che ci tieni alla Coppa Italia e poi schierare Eysseric e Kouame in attacco. Massa più annoiato che attento”

Il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile ha commentato su Twitter la sconfitta della Fiorentina: “L’Inter aveva mancato gol quasi fatti. Se poi lasci Lukaku solo in area, poco da dire. Loro Vlahovic l’hanno così controllato da rischiare il rigore nel finale. Massa più annoiato che attento, ma non sia un alibi”.

Prima della partita, Basile aveva fatto anche un’osservazione che poi si è rivelata azzeccata vista la prova della Fiorentina nel primo tempo: “Prandelli dice che tiene alla Coppa Italia, poi schiera Eysseric e Kouame in attacco. Ok…”.