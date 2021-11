Basile: “Ogni gol di Vlahovic separa gli ‘adepti’ dai tifosi della Fiorentina. Con Odriozola al posto di Venuti hai chiuso la partita”

Su Twitter il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile ha commentato la partita della Fiorentina contro lo Spezia: “Ogni gol di Vlahovic separa la Firenze considerata “degli adepti” da quella dei tifosi della Fiorentina: ieri la distanza si è allargata a livello Arno. Agli attacchi di club e tifosi, Vlahovic risponde solo sul campo, con i fatti. Ha 21 anni e gioca in un Paese straniero, non dimentichiamolo”.

E poi ha messo a confronto Venuti e Odriozola: “Ieri è uscito un giocatore che passa la palla all’indietro per fare spazio a uno che attacca la profondità, e hai chiuso la partita. Venuti tornerà utile per abbassare il ritmo, ma la velocità dello spagnolo è divertente”.