Basile: “Per lo stadio ci siamo: se passa in Commissione è fatta. Commisso e Barone interessati, così Franchi completamente nuovo”

Arrivano anche reazioni in merito all’accordo tra PD e Italia Viva sull’emendamento da far passare al voto in Commissione e alle Camere e che favorirebbe il rifacimento del “Franchi” di Firenze. Via Twitter Massimo Basile commenta così: “Sullo stadio ci siamo… Pd e Italia Viva hanno trovato l’accordo sull’emendamento che allenta i vincoli per rifare lo stadio al Franchi. Se passa in Commissione, è fatta. Alle Camere diventa un passaggio formale. Commisso e Barone seguono interessati. Con questo emendamento, se va davvero a dama come sembra, non si ristruttura il Franchi. Lo si fa completamente nuovo. Era ciò che Commisso voleva. E che i fiorentini meritano.

