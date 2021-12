Basile: “Polemizzavo su Biraghi, ma dopo la punizione ero sotto la tv a baciarlo. Draghi al Quirinale, Italiano a Palazzo Chigi e ripartiamo”

Il noto giornalista Massimo Basile ha commentato sul proprio profilo Twitter la vittoriosa trasferta della Fiorentina contro il Bologna.

Queste le sue parole, a cominciare da un giudizio sulla bella punizione di Biraghi che è valsa il 2-1: “Prima che tirasse, ho detto polemicamente: con la Samp l’hai tirata alta, ti sei allenato in settimana per migliorare o no? Un secondo dopo ero sotto il televisore a baciarlo. Solo il calcio mette insieme dieci stati d’animo in 90 minuti”.

E ancora: “Con due Gonzalez sulle fasce, in difesa poteva giocare anche Burdisso”. Chiosa finale: “Draghi al Quirinale, Italiano a Palazzo Chigi e ripartiamo”.