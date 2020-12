Basile: “Quel ‘Tutti’ all’interno della frase sullo striscione è la vera novità rispetto al passato”

La Fiorentina di Cesare Prandelli sta vivendo un momento di evidente difficoltà è anche i tifosi viola si sono fatti sentire attraverso uno striscione attaccato sotto la Curva Fiesole: “Il nostro amore per la maglia è infinito, la nostra pazienza no. Svegliatevi tutti”. Tramite il proprio profilo Twitter, il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile è tornato anche sulla “chiamata” dei tifosi: “Quel “Tutti” è la vera novità rispetto al recente passato”. Il chiaro riferimento è ovviamente anche alla dirigenza.

0 0 vote Article Rating