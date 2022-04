Basile: “Questa stagione ha ancora molto da dare. Spero di non leggere rumors pilotati che dipingono Italiano come avido ed egoista”

Il giornalista Massimo Basile ha commentato sul proprio profilo Facebook la situazione che sta vivendo la Fiorentina in questi giorni. Queste le sue parole nell’ultimo post, menzionando anche l’allenatore viola Vincenzo Italiano:

“Sono una persona dalla visione limitata: il mio sguardo non va oltre la partita di mercoledì. E poi a quella dopo. Questa stagione ha ancora molto da dare. Spero solo di non leggere rumors pilotati che dipingeranno un Italiano avido, egoista, megalomane, mal sopportato dallo spogliatoio, che ha detto no all’arrivo di grandi giocatori, perché un po’ mi preoccuperei, ecco“.