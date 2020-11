Basile: “Ribery ha perso entusiasmo perchè forse, non si è sentito ascoltato all’interno del club. Commisso di calcio capisce più di Friedkin ma…”

Il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile tramite Twitter ha toccato vari argomenti di casa Fiorentina: “Ribery ha portato energia e classe necessari all’inizio, ma non poteva restare ago della bilancia di un progetto. Poi ha perso entusiasmo. Perché? Forse non si è sentito ascoltato all’interno del club, e lui lì è l’unico che ha vinto. Friedkin, che di calcio ne sa meno anche di Rocco, sta seguendo con la Roma il modello industriale delle sue aziende. Si affida a figure internazionali esperte a cui dare il compito di organizzare la struttura societaria”.

