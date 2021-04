Basile: “Sarà la prima volta sulla ABC per la Serie A, molti pub mostreranno la Fiorentina. Grande occasione per il brand viola in America”

Sarà la prima volta per una partita della Serie A in diretta ABC, famoso network americano, e coinciderà con un match della Fiorentina, impegnata contro l’Atalanta. Ne sottolinea l’importanza il giornalista Massimo Basile: “Domani (oggi ndr) Fiorentina-Atalanta prima partita di A trasmessa in Usa da ABC, uno dei network più importanti. In molti pub gli schermi tv mostreranno la diretta. Grande occasione per il brand americano della Viola. Rendete orgogliosi noi immigrati”.

Rendete orgogliosi noi immigrati. 😎💜 — Massimo Basile (@424BasilStreet) April 10, 2021