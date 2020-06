Basile: “Se Commisso fallisse la Fiorentina non la comprerebbe più nessuno. In Italia si può toccare Piazza della Signoria ma non il Franchi”

A Radio Bruno ha parlato da New York il giornalista Massimo Basile, intervenendo sulla questione stadio. Queste le sue parole: “Commisso è un uomo molto rispettato all’interno di Wall Street. Vi immaginate se uno come lui fallisse a Firenze e decidesse di andarsene per colpa dello stadio? Poi chi comprerebbe più la Fiorentina vedendo la resa di uno come lui? Ci sono tanti controsensi in Italia: si può toccare Piazza della Signoria ma non il Franchi”.

