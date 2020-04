Basile: “Se il campionato riparte, si fermerà dopo una o due giornate. Paquetà un bel colpo per la Fiorentina e per quanto riguarda il mercato…”

Il giornalista Massimo Basile tramite Twitter ha trattato di alcuni temi di attualità: “Se riparte, si fermerà dopo una o due giornate. Basta che un giocatore risulti positivo e parte la rumba. La battaglia sugli stipendi è un modo di fare pressione sui giocatori, perché scendano in campo. Mercato? Chi ha un giovane campione in squadra, senza clausola, non lo venderà quest’anno con un mercato le cui valutazioni sono crollate del 30 per cento. Se ne riparlerà nel 2021. Ci saranno, invece, molte transazioni minori. Paquetà sarebbe un bel colpo per la Fiorentina“.