Basile: “Se Italiano dice che Barak è un grande acquisto, mi fido. Vuol dire che sa già come impiegarlo”

Da ieri ufficialmente un calciatore viola e pronto forse già per l’esordio domani sera: Antonin Barak è e sarà una delle fonti di curiosità principale per quanto riguarda la Fiorentina. Su di lui il giornalista Massimo Basile ha commentato così il possibile inserimento sulla base delle parole di Italiano:

“Se Italiano dice che Barak è un grande acquisto, tenderei a fidarmi, visto che fa l’allenatore e non il giornalista. Non sono parole buttate lì. Vuol dire che sa come impiegarlo, al di là del dibattito tattico sul ruolo”.