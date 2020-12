Basile: “Sembra di essere tornati ai primi anni di Cecchi Gori ma con un’assenza importante. Vedere i giocatori sorridere dopo una sconfitta non mi entusiasma”

Il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile tramite Twitter ha toccato alcuni temi di casa Fiorentina: “Lo stadio è importante per crescere ma il concetto del “vivacchiare” nasconde l’assenza di un progetto tecnico forte. Vedere in generale i giocatori sorridere, distaccati dopo un’altra sconfitta, non mi entusiasma. Ma sono tifoso da vecchio calcio, ho altri parametri”. E poi ancora su una certa somiglianza ad una Fiorentina del passato ha aggiunto: “Un po’ sembra di essere tornati ai primi tempi di Vittorione. Ma senza avere Batistuta“.

0 0 vote Article Rating