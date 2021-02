Basile: “Sono d’accordo con Pradè, la squadra patisce l’assenza dei tifosi. Ma con uno stadio pieno sarebbe stato peggio per molti, forse il Direttore Sportivo…”

Il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile attraverso il proprio account Twitter ha toccato alcuni argomenti di attualità in casa Fiorentina: “Su una cosa do ragione a Pradè: questa squadra patisce l’assenza dei tifosi. Giocare così anestetizza. Ma con uno stadio pieno, sarebbe stato peggio per molti, se non tutti. Lui non se lo ricorda cos’era il Franchi. I soldi che pesano, in ogni bilancio, sono quelli negli ingaggi, e lì sono stati messi molti rispetto al passato. Altrimenti chi c’era prima non avrebbe ordinato a Corvino di dimezzare il monte stipendi. Quarta ha messo la quinta. Colpo vero”.

