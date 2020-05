Basile: “Spalletti in viola? Quando l’hanno cercato disse di no e non solo per il presente. Preferisco un tecnico non sazio”

Il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile tramite Twitter ha parlato anche del futuro della panchina della Fiorentina: “Spalletti? Quando l’hanno cercato a dicembre disse no anche per giugno. Voleva una big per vincere subito e ha perso l’occasione. Preferisco un tecnico non sazio. Bundesliga, si riparte. Anzi, no. Tre positivi nel Colonia. Pensate in Serie A. Tutti negativi, poi risulta uno positivo dopo due giornate, cosa fanno? Chiudono e decidono in base alla nuova classifica?”