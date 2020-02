Basile: “STADIO? Campi non è un’alternativa, ma un’ipotesi concreta. Commisso sta cominciando a mettere delle scadenze”

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport e corrispondente a New York Massimo Basile ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Mentre l’anno scorso la Fiorentina si stava avviando al declino e i giocatori non se ne rendono conto, quest’anno invece sono consapevoli della situazione. Sicuramente la qualità dei singoli è più alta e questo ci porterà lontano dal pericolo retrocessione. Stadio? Commisso e la società stanno fissando tutta una serie di scadenze per mettere pressione. Secondo me loro vorrebbero farlo a Firenze, ma Campi rimane comunque un’ipotesi concreta, soprattutto se dovesse cadere l’opzione Mercafir o restauro del Franchi. In Italia lo stadio è forse l’esempio migliore di struttura che interessa a tutti, il problema è che nel nostro Paese l’interesse comune non viene ascoltato. E’ per questo che si fa fatica a costruire gli stadi”.