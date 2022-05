Basile: “Stadio pieno, Europa in palio, contro la Juve e contro Vlahovic: sabato sarà una grande partita”

Su Facebook il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile ha detto la sua in vista di Fiorentina–Juventus, gara decisiva per il futuro della squadra di Italiano: “Mi aspetto una grande partita. Anzi, ne sono certo. Ultima giornata, in casa, stadio pieno, voglia di riscatto, l’Europa in palio. Contro la Juve. Contro Vlahovic. Tutta la storia della stagione in novanta minuti. Se fossi un tifoso, sabato vorrei essere della Fiorentina. Ma anche la domenica dopo. E il lunedì”.

In effetti, le motivazioni ci sarebbero tutte per la Fiorentina. Paradossalmente, da questo punto di vista, affrontare la Juve è quanto di più stimolante si possa chiedere per raggiungere un obbiettivo difficile. Chissà se basterà ai giocatori viola, per cambiare in novanta minuto il senso della loro stagione.