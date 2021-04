Basile: “Su Vlahovic c’è un sogno da costruire. Gattuso a Firenze porterebbe tre novità per la Fiorentina americana, ecco quali”

Il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile su Twitter ha toccato varie tematiche del mondo viola: “Su Vlahovic vorrei che a Firenze costruissero un sogno. Perché noi tifosi viola, come direbbe Galeano, siamo mendicanti di bellezza. Sull’aspetto tecnico resto perplesso, ma Gattuso a Firenze porterebbe tre novità per la Fiorentina americana: Non sarebbe un signorsì, commenterebbe le partite senza cercare alibi, bypasserebbe i dirigenti, decidendo il mercato direttamente con la proprietà”.