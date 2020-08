Basile: “Sul mercato si sbloccheranno occasioni interessanti, Pradè sta aspettando questo. Piatek? A Iachini piace un sacco”

Il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Commisso vorrebbe sfoltire un po’ la rosa cedendo gli esuberi, ma la situazione al momento è bloccato e lui è molto preoccupato. Centrocampo? La Fiorentina cerca un regista che sappia gestire il pallone. Se non hai un giocatore così, capace di saltare la prima linea degli avversari, la squadra si spacca in due. A Iachini serve un profilo che sappia fare da cerniera tra difesa e centrocampo. Attacco? Ho l’impressione che alla fine si sbloccheranno delle situazioni molto interessanti, e Pradè sta aspettando proprio questo. Comunque in attacco devi prendere un top player, altre soluzioni non le ritengo utili. Piatek? A me non dispiace e penso che a Iachini piaccia tanto.

