Basile: “Traghettatore fino a giugno arma a doppio taglio: Serve un manager. Il mio profilo preferito è…”

L’inviato a New York del Corriere dello Sport Massimo Basile questo pomeriggio è intervenuto a Radio Bruno per commentare l’attuale situazione della Fiorentina di Rocco Commisso. Ecco le sue parole: “Credo che alla Fiorentina adesso serva un leder vero, e voglio dirvi il mio nome: Esteban Cambiasso. In campo, da giocatore, è sempre stato un “allenatore”, ha un’enorme esperienza e ha giocato in alcuni top-club. Sinceramente a me la figura del traghettatore spaventa e come, se si prende una brutta piega si rischia che la situazioni diventi drammatica. Conosco Iachini, è una brava persona ma ho i miei dubbi che possa dare una mano alla squadra. Sicuramente riproporrebbe un 3-5-2 classico, con la difesa bloccata e pronta a far tutto per non prendere gol. La Fiorentina rischia di diventare una polveriera, e in questo momento non ha una struttura idonea per gestire al meglio la situazione. Serve un Manager importante, una figura capace di affiancare l’attuale dirigenza. Per tutti questi motivi un traghettatore potrebbe diventare un’arma a doppio taglio. Le modalità con cui Commisso ha gestito la vicenda legata a Montella mi ha colpito molto. Il presidente non avrebbe voluto mandarlo via a stagione in corso, è molto dispiaciuto per la decisione presa. Ora però si apre con il mercato e ci sarà la possibilità di rimediare agli errori passati. E’ arrivato il momento di Daniele Pradè: deve dimostrare di che pasta è fatto, se è o meno all’altezza della situazione. Nell’ultimo periodo la squadra non corre, è poco reattiva. Ogni giocatore vuole il pallone sui piedi. Chissà se uno come Lirola, che nelle ultime stagioni ha dimostrato di essere un giocatore di livello, con un allenatore nuovo non possa dimostrare le sue reali possibilità. E’ dalla trasferta di Brescia che la Fiorentina affronta il primo tempo di ogni gara in modo sbagliato: siamo sempre molli. Mi aspetto un mercato da 7″