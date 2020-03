Basile: “Uno stadio irrealizzabile e uno senza spettatori. In dieci mesi Commisso ne ha viste più che in 70 anni. Ma le salite lo esaltano ancora”

Il corrispondente da New York, Massimo Basile, su La Repubblica, con una sola frase, è riuscito a riassumere il momento che sta vivendo il numero uno della Fiorentina, Rocco Commisso, e i tanti problemi che sta riscontrando dal momento del suo arrivo in Italia ad oggi: “Uno stadio irrealizzabile e uno senza spettatori durante una partita. In dieci mesi Commisso ne ha viste più che in 70 anni. Ma le salite lo esaltano ancora”.