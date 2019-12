Basile: “Va costruita una società forte come struttura, con dirigenti internazionali. Spalletti andrebbe convinto ora, gli altri nomi in un contesto debole…”

Il giornalista Massimo Basile ha affidato a Twitter un pensiero sull’attuale situazione viola: “Montella ha fallito ma cambiare lui non basterà. Va costruita una società forte come struttura, con dirigenti internazionali, esperti di calcio e di tutto. Ora bisogna concentrarsi sul campo. Le prossime mosse saranno già decisive. Se c’è un fast fast fast, è ora. Convincere Spalletti in tutti i modi e dargli in mano il mercato di gennaio. Investire ora, anche pesantemente, per ripartire e dare la svolta. I nomi che sento, in un contesto dirigenziale debole, potrebbero allargare la crisi”.