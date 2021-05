Basile: “Vediamo il lato positivo, il Torino precipita con i giornali a favore, il Parma con la serenità. A Firenze una tensione che non ci farà affogare”

Il k.o. pesantissimo di ieri da parte del Torino mette i granata in una posizione scomodissima in vista del finale di campionato, in ottica salvezza. Il giornalista Massimo Basile ha sottolineato le difficoltà del club di Cairo ma anche di quello di Krause a Parma, retrocesso ma in un ambiente sereno, rispetto al clima burrascoso di Firenze: “Vediamo il lato positivo.

Il Torino che ha tutti i giornali a favore sta precipitando. Il Parma, che vive in un’oasi di serenità, è retrocesso. Firenze è sempre in una guerra perenne, tumultuosa, volgare e sfinente. Ma produce quella tensione che alla fine non aiuterà a vincere, ma almeno rende più difficile affogare”.