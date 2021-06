Basile: “Vlahovic alla Juventus? Forse con i crediti del fantacalcio…”

Su Twitter il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile si è espresso ironicamente in merito all’ipotesi di un futuro di Vlahovic alla Juve: “Elenco aggiornato di quelli che spingono Vlahovic alla Juve: Bojinov, Galeone, Iachini. Con i crediti del fantacalcio è possibile, con i soldi veri non penso”.

E poi, in riferimento all’operazione Chiesa, ha aggiunto: “Certo con trecento comode rate in dieci anni, forse è possibile”.