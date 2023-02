“Basta con gli esterni a piede invertito, la Fiorentina non ha Salah in squadra. Niccolò Pierozzi è un calciatore importante, alla Zambrotta”

L’intermediario di mercato Michele Fratini a Radio Toscana affronta diversi aspetti legati alla rosa della Fiorentina con spazio anche ad osservazioni per il futuro. Ecco le sue parole: “Brekalo? Penso che l’unico ruolo in cui la Fiorentina non aveva bisogno di potenziarsi era proprio quello dell’esterno. E basta con queste ali a piede invertito, non abbiamo Salah in squadra. Ricordate Causio? Un destro naturale a destra ha molte più possibilità sotto ogni aspetto, nessun problema nel controllo e la conduzione del pallone”.

Conclude Fratini: “Giovanili? Kayode strutturalmente è messo bene. Se si va a guardare il territorio nazionale, Niccolò Pierozzi in modo particolare, è pronto per tornare in Serie A. E’ un calciatore veramente importante, fa tutta la fascia alla Zambrotta. Ferrarini ha vinto il campionato col Venezia, prima era passato da Pistoia. I giovani vanno aspettati. Dopo Vlahovic c’è una lista di attaccanti venuti a Firenze: Piatek, Cabral, Jovic ed il bomber però manca ancora”.