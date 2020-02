Basta un’acrobazia della Lazaro per far vincere la Fiorentina Women’s: viola ancora all’inseguimento della Juventus

Partita sulla carta facile ma sul campo poi rivelatasi molto ostica per la Fiorentina Women’s, che però è riuscita a battere per 1-0 il Tavagnacco in trasferta: decisiva una splendida girata volante di Paloma Lazaro al 37′ del primo tempo, su cross di Guagni. Squadra viola che riprende a vincere dunque dopo il pari beffa in casa della Roma di una settimana fa. La Fiorentina resta dunque al secondo posto, a -5 dalla Juventus, impegnata in questi minuti in casa della Florentia San Gimignano.