Batistuta: “Bravo Milan a rinnovare Maldini… magari un giorno potremo sfidarci ancora, ciascuno con i propri colori”

Dopo il rinnovo da dirigente del Milan, Gabriel Omar Batistuta ha fatto i complimenti alla società rossonera per aver prolungato il contratto di Paolo Maldini. Attraverso un post su Twitter, il Re Leone viola si è congratulato col suo ex avversario in campo e col Milan che gli ha riconosciuto la professionalità che Maldini ha mostrato anche in una veste diversa da quella di giocatore.

Tra le parole del Bati, però spunta anche una promessa a Maldini: “Magari un giorno ci potremo affrontare di nuovo ciascuno difendendo i propri colori“. Il tutto accompagnato da una vecchia foto che ritrae i due in azione, sul campo del Franchi, in un Fiorentina-Milan del passato. Di seguito il post (di autoproposta alla società di Commisso?) di Batistuta: