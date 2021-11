“Batistuta ha messo da parte la carriera per la Fiorentina, cosa che Vlahovic non farà. Ma il serbo merita di lottare per lo Scudetto”

L’ex giocatore della Fiorentina Pasquale Padalino ha parlato a TMW delle ultime vicende di casa viola: “Vlahovic? Gli era stato offerto un buon contratto, se non lo ha accettato vuol dire che ha tante alternative tra cui scegliere. Se arrivasse un’offerta clamorosa lo darei via a gennaio, altrimenti non credo che tenerlo fino a giugno farebbe abbassare l’incasso. Se continua a lavorare in modo volenteroso è certamente un valore aggiunto. Poi andrà via, per un motivo o per un altro, ma d’altronde uno come lui è destinato a lottare per lo Scudetto o per un posto in Champions”.

E poi ha aggiunto: “I Viola, ad oggi, non possono competere con certe società dal punto di vista economico. Commisso ha grandi disponibilità, ma ai giocatori interessano gli obiettivi che la squadra può raggiungere sul campo. Paragone tra Vlahovic e Batistuta? Il serbo ha le potenzialità per avvicinarsi all’argentino. Bati aveva fame, puntava ad essere un vincente e ad arrivare a certi obiettivi. E forse ha messo da parte la carriera per Firenze, cosa che Vlahovic non farà”.